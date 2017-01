Se billedserie Hvidebæk Lokalråd og Ubby Fri- og Efterskole er bekymrede for skoletrafikken i Ubby. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skole og lokalråd bekymret for trafiksikkerhed

Kalundborg - 18. januar 2017 kl. 16:33 Af Thomas Rye

- Det værste der kan ske, det er at jeg er nød til at ringe hjem til et forældrene, og fortælle dem at der er sket en ulykke. Jeg frygter den dag, siger Søren Hansen.

Han er viceforstander på Ubby Fri- og Efterskole, og mange af skolens elever færdes hver dag langs den befærdede Dyssevej og langs Hovedgaden.

På skolen har man i lang tid været bekymret over trafikken. Blandt andet derfor skiftes skolens lærere til at vejvagter hver morgen, for at sikre at skolens elever kommer trygt til skole.

- Det er især om morgenen inden klokken 08.00 og om eftermiddagen efter klokken 15.00 at trafikken er tæt. Det er ikke kun personbiler, der kommer også mange store tunge lastbiler. Forældre med børn fra Ugerløse området og fra Dyssevej er utrygge ved at sende deres børn alene i skole. Mange ender med at køre dem, siger Søren Hansen.

Man er ikke alene med sin bekymring på Ubby Fri- og Efterskole. Også i Hvidebæk Lokalråd ser man med bekymring på trafiksituationen i Ubby.

- Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke vil have trafikken væk fra byen. Vi er glade for at være en aktiv by, hvor der sker noget, men vi vil meget gerne have farten sat ned, siger formand Jakob Beck Jensen.

Lokalrådet så gerne at der blev opstillet en permanent fartmåler i Ubby, ligesom de også forestiller sig, at et enkelt vejbump kunne medvirke til at få farten sat ned gennem byen. Derudover håber de også, at en ny cykelsti, vil kunne skabe større tryghed for blødere trafikanter. Den sidste ide, er Maja Krestensen, der selv er blevet påkørt på Dyssevej tilhænger af.

- Der bor i hvert fald 15 børn, som i de kommende år vil komme i den skolesøgende alder i området langs Dyssevej. Mange af forældrene er utrygge ved at sende deres børn ud i trafikken. En cykelsti ville ændre på det, mener hun.

Ubby er netop udpeget som et af de områder, hvor Kalundborg Kommune i den kommende tid, sætter øget fokus på trafiksikkerheden.

Jakob Beck Jensen fortæller, at Hvidebæk Lokalråd har været i dialog med kommunens Vej og Park afdeling om trafiksikkerheden.

- Vi har oplevet at de er lydhøre overfor vores synspunkter, og der vil snarest blive sat en transportabel fartmåler op i Ubby, siger han.