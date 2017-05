Send til din ven. X Artiklen: Skibsfører må vente til mandag eftermiddag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skibsfører må vente til mandag eftermiddag

Kalundborg - 28. maj 2017 kl. 16:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besætningen på den tidligere grundstødte coaster, som søfartsstyrelsen har beordret til at blive for anker ud for Asnæs, skal forvente, at de først kan komme videre mandag eftermiddag.

Politiet har foretaget en blodprøve på skibets kaptajn, som er mistænkt for spiritussejlads, og selvom prøven er sendt til retskemisk undersøgelse som en hastesag, så vil svaret først foreligge mandag eftermiddag. Reglerne for den slags undersøgelser er, at svaret skal være politiet i hænde senest klokken 14 mandag, og derefter skal der udregnes en bøde, hvis det viser sig at kaptajnen var for fuld til at styre sit skib.

Og før den er betalt, kommer skibet ikke afsted, og ifølge vagthavende hos midt- og vestsjællands politi, så vil politiet formentlig foretage endnu en udåndingsprøve på kaptajen for at sikre sig, at han rent faktisk er ædru nok til at sejle videre.