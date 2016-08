Skarpt bronzealder-sværd fundet ved Svebølle

Svebølle: På en aftentur til markerne ved Forsinge vest for Svebølle, fik Ernst Christiansen og Lis Therkildsen et kraftigt udslag på deres metaldetektorer. De gravede ned til det, der gav udslag og fandt cirka 30 cm nede enden af, hvad der formodedes at være et sværd. I stedet for at grave genstanden op, valgte de at dække til igen og kontaktede næste morgen Museum Vestsjælland, hvilket gav museet en sjælden mulighed for at undersøge fundomstændighederne.