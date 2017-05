Se billedserie Skandi-Bo Indoor?s profiler har et unikt og smalt design, som giver enkelhed og maksimal gennemsigtighed, og de er derfor populære hos mange arkitekter. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skandi-Bo rider på succesbølge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skandi-Bo rider på succesbølge

Kalundborg - 07. maj 2017 kl. 18:45 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ubby: Skandi-Bo Indoor, der producerer funktionelle glasvægge og dørløsninger i et ensartet, enkelt design, som også kan leve op til særlige krav på områderne lyddæmpning og brandhæmning, er yderst velkørende. Det ses på regnskabstallene, at Skandi-Bo med domicil i Ubby ved Kalundborg er i den gunstige situation, at virksomheden er gået stærkt og stabilt frem lige siden starten af 2014 på områderne bruttofortjeneste, årsresultat og egenkapital.

- Det er rigtigt, at det går godt for os, og det skyldes blandt andet, at byggeriet har det godt. Også i de kommende år er der mange sygehusbyggerier på tegnebrættet rundt om i landet, fortæller salgsdirektør Lars Birk Biller, som derfor ser optimistisk på fremtiden.

Han fortæller, at Skandi-Bo har leveret til psykiatriske hospitaler, fordi virksomheden tilbyder de smalle sprosser, som arkitekterne efterspørger for at få maksimalt dagslys og transparens ind i byggeriet. Til traditionelt sygehusbyggeri har Skandi-Bo også efterspurgte løsninger, der netop er udviklet til rene miljøer. Skandi-Bo har holdt fokus på dette nicheområde, og det har givet gevinst.

Lars Birk Biller oplyser, at Skandi-Bo leverede glaspartierne til de psykiatriske hospitaler i Esbjerg og senest Vejle, og i Esbjerg har det vist sig, at den nye byggestil med masser af glasvægge har haft en overordentlig positiv effekt:

På Psykiatrisk afdeling Esbjerg er brugen af tvangsfikseringer faldet med 69,9 procent det første år, og de mere transparente omgivelser har både haft stor indvirkning på patienternes og medarbejdernes trivsel og tryghed.

Aktuelt beskæftiger Skandi-Bo 35 medarbejdere, og ordrebogen er godt besat.