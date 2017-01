Se billedserie Kombinationen af varme­pumper og direkte udnyttelse af overskudsvarmen er vejen frem i Kalundborg, langt bedre end at basere fjernvarmen på det Dong-drevne Asnæsværk, mener professor Henrik Lund.

Skæve afgifter og spild af varme

Kalundborg - 31. januar 2017 kl. 19:24 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Afgifter betyder, at industriel overskudsvarme i Kalundborg bliver tabt. Det vil Venstres Jacob Jensen se nærmere på, lover han.

Kalundborg Forsyning køber varmepumper til at hente lunkent spildevand, mens man lader Statoil-raffinaderiet lukke skoldhed spildvarme ud til fuglene.

Kalundborg Forsyning opfører landets største varmepumpeanlæg, som skal forsyne borgerne i Kalundborg med fjernvarme fra byens 24 grader varme spildevand ved at supplere det Dong-drevne Asnæsværk, der leverer hovedparten af byens fjernvarme. Opgraderingen af det lunkne spildevand sker på trods af, at Statoils raffinaderi i Kalundborg kan levere overskudsvarme ved 90-110 grader fra byens olieraffinaderi direkte uden varmepumper.

Det skriver Ingeniøren, og i artiklen peger professor ved Aalborg Universitet Henrik Lund på, at »det er dumt at bygge varmepumper i stedet for at udnytte overskudsvarme«.

Ifølge Kalundborg Forsyning er omkostningerne til at forbinde fjernvarmenettet med Statoils spildvarme for store til, at det er rentabelt. Det anerkender Henrik Lund, men med sin erfaring med fjernvarme, vedvarende energi og energiplanlægning ærgrer det ham alligevel, at valget af varmepumpen er uforeneligt med brugen af industriel spildvarme.

Både professoren og Stat­oil ser helst, at så meget spildvarme som muligt bliver udnyttet i fjernvarmenettet. Og der er rigeligt med varme at tage af hos Statoil, som kan levere en fjern­varme­mængde, der svarer til 80 procent af varmebehovet i Kalundborg by.

Men afgifter på området fører til, at industriens varme går til spilde.

Ifølge Kalundborg Forsyning er det heller ikke kun økonomien i opkoblingen til Statoil, der har haft betydning for valget af varmepumper frem for raffinaderiets spildvarme. Den nylige afskaffelse af PSO-afgiften giver nemlig varmepumpen et økonomisk forspring i forhold til beskatningen på overskudsvarme.

Nordvestnyt har forelagt sagen for Venstres finansordfører Jacob Jensen:

- Det lyder samfundsmæssigt usmart. Der kan være forhold omkring afgifterne, som jeg ikke på stående fod er bekendt med, men jeg kan love, at der vil blive set nærmere på sagen, siger Jacob Jensen, som nævner, at Kalundborg og dens industrielle symbiose er kendt i hele verden:

- Symbiosen handler om bedst mulig brug af resurser og samarbejde, og i den ånd synes jeg, at det er rimeligt at se på, om tiden i dette tilfælde er løbet fra afgifterne, siger Jacob Jensen.

Ifølge professor Henrik Lund er kombinationen af varme­pumper og direkte udnyttelse af overskudsvarmen vejen frem i Kalundborg - langt bedre end at basere fjernvarmen på det Dong-drevne Asnæsværk, mener han.