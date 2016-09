Mjødbryggeriet Petersen og Sønner i Løve har vundet endnu en international pris. Her er Jørgen Petersen i gang med at klæbe etiketter på flaskerne. Foto: Mie Neel

Sjette pris på to år til lokalt mjød

Mjöd no. 1 vandt en bronzemedalje ved New York World Wine & Spirits Competition i USA.

- I USA er mjød for længst trådt ud af vikingernes skygge. Mjødbryggerier var sidste år den hurtigst voksende branche for drikkevarer i USA, og over 500 mjødbryggerier er nu poppet op over hele landet, fortæller Jørgen Petersen, der sammen med sønnerne Mads og Mikkel de seneste to år har solgt deres hjemmebryggede mjød i Løve.