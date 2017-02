Sidste navne: Så er hele festivalens program klar

Med de to stærke kort Infernal og Nabiha lukker Kalundborg Rock'er nu musik-sækken - sommerens musikprogram - med i alt 11 navne på Store Scene, fordelt over dagene 11.-12. august.

Nabiha, Danmarks ukronede soul-dronning, er kendt for hits som »Never Played The Bass«, »Deep Sleep« og »Mind the Gap«.

Han kan med stor tilfredshed konstatere at følgende navne, ud over Infernal og Nabiha, vil være at finde på Store Scene til sommer: Lars Lilholt Band, TV-2, Johnny Madsen med band, Kalundborg-bandet Move Out, Car Park North, Burhan G, Gulddreng, Page Four og U2-hyldestbandet Die Herren.