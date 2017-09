Sidste frist for billetsystem

Sådan lyder det fra Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for udvalget for teknik og miljø, der på sit seneste møde fik (endnu) en orientering om problemerne med bookingsystemet. Ø-udvalget behandler sagen på sit møde i september, og evalueringen vil derfor kunne forelægges udvalget for teknik og miljø på mødet i oktober.

Jens Thomassen fra Sejerø Udviklingsforum glæder sig over den klare melding fra udvalget, men indskyder, at det allerede på et møde i maj blev foreslået, at man opsatte en klar frist for leverandøren til at få billetsystemet til at fungere tilfredsstillende.