C-holdet tæller i dag 57 medlemmer, og hver tirsdag formiddag dukker der ofte mellem 35 og 40 stykker op for at deltage i arbejdet - og ikke mindst kaffepausen klokken 10.30. Det yngste medlem er 55 år, mens det ældste er 95 år. 25-års jubilæet markeres onsdag aften med en festmiddag i klubhuset på Gisseløre, hvor det hele begyndte.

Sejlklubbens veteraner fejrer 25 år

Kalundborg - 13. september 2017

For 25 år siden byggede Kalundborg Sejlklub klubhuset på Gisseløre.

Her hjalp en samling af pensionister med fod på det praktiske med til at få klubhuset op at stå.

Siden begyndelsen i 1992 har C-holdet holdt fast i at mødes hver tirsdag for at lave småreparationer på klubbens bygninger og både, male eller luge ukrudt på området - kort sagt alt, hvad der lige er af forefaldende arbejde.

Det er den udnævnte sjakbajs, der uddelegerer arbejdet, og den frivillige indsats har stadigvæk kolossal betydning for klubben og er med til at holde kontingentet nede for alle medlemmer.

Men selvom arbejdet betyder meget for både sejlklubben og C-holdets medlemmer, er det socialt samvær, som er i højsædet.

- Selv hvis der bare skal skiftes en pakning på en vandhane, sætter vi to til det, for der skal være nogen at snakke med imens, siger tidligere sjakbajs Leif Jensen. Onsdag kan de så fejre 25 år jubilæum, og det sker med en stor middag i netop det klubhus, som holdet var med til at opføre dengang.

