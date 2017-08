Sejerøs nye havn er bygget færdig

- Vi er meget tilfredse og stolte af resultatet. Det har været et specielt og spændende projekt at være en del af, og man har tydeligt kunne mærke, at det har betydet noget for folk på øen. De har fået et godt anlæg, men det havde de også brug for, for det gamle var jo nær ved at skvatte helt sammen, siger byggeformand Niels Sørensen fra MT Højgaard.