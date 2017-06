Se model af nye studieboliger nu

Se billedserie Brian Hedegaard-Jensen fra Mobilhouse var med da udstillingsmodellen skulle sættes på plads på p-pladsen ved siden af Kalundborg Gymnasium. I løbet af august bliver sat 15 studieboliger samt et vaskeri op. Foto: Eva Lyng Johansen

Kalundborg - 29. juni 2017 kl. 15:53 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. september starter Professionshøjskolen Absalons nye ingeniøruddannelse officielt i Kalundborg, og derfor forventes der at flytte op til 80 ingeniørstuderende til byen.

Derfor skal der skabes nye studieboliger, så de kommende studerende har et sted at bo.

På parkeringspladsen ved Munkesøen, lige ved siden af Kalundborg Gymnasium, bliver der i løbet af august sat 15 mobile studieboliger op samt et vaskeri.

Det betyder, at der bliver færre p-pladser til svømmehallens gæster.

Der er allerede sat en udstillingsmodel op på p-pladsen.

- Det er for at markere, at vi er i gang, siger Anders Wolf Andresen fra Kalundborg Kommune, som projektleder for studeboligerne.

Udstillingeboligen giver de studerende mulighed for at se hvordan den er indrettet indvendigt. Udvendigt får studieboligerne en meget pænere facade end udstillingmodellen, understreger Anders Wolf Andresen.

De første boliger skulle gerne være klar midt i august, og pr. 1. september skulle alle 15 boliger være klar. Fem år er det meningen at boligerne skal være placeret ved siden af gymmasiet.

Derudover er der mulighed for at udvide med yderligere 15 boliger fra Mobilhouse, hvis det viser sig, at der er behov for det.

Ifølge Anders Wolf Andresen er der allerede studerende, som har vist interesse for at bo i de kommende studieboliger.

Kalundborg Kommune har en »Tag-over-hovedet-garanti«, for de studerende, som flytter til Kalundborg for at begynde på et videregående studie, og som ikke har fundet sig et permanent sted at bo.

- Vi vil gøre alt, hvad der er menneskelig muligt for at sikre de studerende en bolig, og vi håber, at de midlertidige studieboliger kan tage noget af presset, fordi vi vil ikke have at de studerende bliver nødt til at slå telt op eller skal pendle langt, hvis de ønsker at bo i Kalundborg, siger Anders Wolf Andresen.