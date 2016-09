Jens Anker viser sine 22 forskellige hestevogne frem på søndag på Istebjergvej 43. Her et billede fra engang, hvor han kørte ved Klosterskoven med sine oldenborgere. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se hestevogne og få en tur

Kalundborg - 16. september 2016 kl. 17:41 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg­egnens Køreforenings medlemmer holder åben vognstald to steder søndag den 18. september i forbindelse med, at der er Åbent Landbrug.

Erik Nielsens gård med 230 tyrekalve har åbent fra 10 til 16 på adressen Istebjergvej 37, Tømmerup ved Kalundborg.

Herfra vil der være hestevognskørsel til Istebjergvej 38, hvor Else og Ingolf Olsen har åben vognstald med 15 hestevogne og kareter.

I alt vil to hestevogne køre denne dag. Der vil også være mulighed for at køre en tur i skoven.

Derudover har Kirsten og Jens Anker på Istebjergvej 43 også åben vognstald. Her kører hestevognene også til. Her er der 22 vogne at kigge på samt fire oldenborgerheste, som man kan klappe.

Jens Anker og Ingolf Olsen var med til at stifte Kalundborgegnenes Køreforening i 1978.

- Jeg kører ikke så meget længere, men jeg pudser da lidt på vognene, siger Jens Anker.

Når man er færdig med at kigge, kan man tage hestevognen tilbage igen til udgangspunktet.

Jens Anker oplyser, at der er mulighed for at parkere ved alle tre gårde, og at alle er velkomne.