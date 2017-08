Se billederne: Die Herrens kamp med vejrguderne

Se billedserie Morten Marcher, alias Mono, hældte en flaske vand ud over sig selv i solidaritet med publikum. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 12. august 2017

Selvom Morten Marcher, alias Mono, rock-prædikant og anfører for U2-hyldestbandet Die Herren, siges at have forbindelse tilk de højere magter, var vejrguderne slemt ulydige og sendte kaskader af vand ned over det regnfrakke-klædte og paraply-udstyrede publikum foran Store Scene på festivalen Kalundborg Rock'er lørdag eftermiddag.

- Kom nærmere, Die Herren kalder, lød det igen og igen oppe fra scenen, indtil Mono havde fået samlet sig en lille himmelsk hærskare oppe foran scenen.

For at vise sin solidaritet med publikum ude i regnen, tog Morten Marcher sin vandflaske og tømte den ud over sig.

- Så, nu er vi i samme båd, sagde han til det jublende publikum, der påskønnede hans solidaritet.

- Det her skal blive verdens bedste koncert, ligegyldigt om det regner. Og det bliver det. Ellers er det min skyld, sagde Mono og lod bandet fyre op under »Even Better Than The Real Thing« - med fræsende guitar-riffs fra Haeggen (Esben Søgaard Nielsen) - Die Herrens svar på The Edge.

Med Mono som utrættelig indpisker, indimellem helt tæt på publikum ved at læne sig ud over afskærmingen, lykkedes det bandet at hvirvle masser af varme og rock-energi ud til det våde publikum, som trodsede vejrgudernes drilagtige sommer-lune.

Den stille, lyriske »With or Without You« blev smukt og stemningsfuldt leveret af Die Herren med Mono i tæt kontakt med publikum, efterfulgt af mere rockede sager som »Elevation« og »I Will Follow«.