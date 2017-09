Se billedserie Drengen Kalle er logo for Kalle Camp. Den er oprindelig tegnet af skoleleven Emilie Glad.

Send til din ven. X Artiklen: Sciencecamp hurtigt udsolgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sciencecamp hurtigt udsolgt

Kalundborg - 12. september 2017 kl. 07:29 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af blot fire dage var de 25 billetter til Kalle Camp, en science camp for børn mellem 11 og 14 år blevet solgt.

Det fortæller Mette Wendel, udviklingskonsulent for Bosætningsteamet i Kalundborg Kommune, som er tovholder på Kalle Camp.

Kalle Camp er en science camp for unge, som kan lide naturvidenskab, og gerne vil lave seje forsøg.

- Det er 13 drenge og 12 piger, som har tilmedldst sig, og der kommer fra skoler i hele Kalundborg Kommunen, fortæller Mette Wendel.

- Det t ser ud til, at vi har ramt rigtigt i forhold til at der også er behov for science-skole i stil med for eksempel en fodboldskole, tilføjer hun.

Det er Kalundborg Kommune og Dansk SymbioseCenter, som sammen arrangerer Kalle Camp, og der tre grunde til at der skal være dette tilbud.

For det første er det en del af insatsen omkring den nye ingeniøruddannelse, hvor man allerede i folkeskolen skal sørge for fremme interessen for naturvidenskab. For det andet ønsker fagcenter Børn, Læring og Uddannelse også at fremme de naturvidenskabelige fag og så er det også del af bosætningsstrategien, oplyser Mette Wendel.

Det foregår den 16. - 17. - 18. oktober i science lokalet på Kalundborg Gymnasium.

Underviserne er Per Møller, Leder af Dansk SymbioseCenter, Ph.d. i Biokemi og Ernæring, Michael Hass, MSc i biologi og Camilla Drejsig Mikkelsen, Naturfagsvejleder i Kalundborg Kommune.

Prisen for at deltage dækker frokost og en sej t-shirt.

Børnene får blandt andet viden om:

* Hvordan en vindmølle og solceller virker.

* Hvad en symbiose er.

* Hvordan man får gær til at »prutte«?

Et af campens formål er at højne interessen for naturvidenskab i Kalundborg Kommune.