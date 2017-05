Se billedserie Sidste år blev der holdt sankhans på Gisseløre. Men det bliver der ikke i år.Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Sankthans på plads i havnepark

Kalundborg - 16. maj 2017 kl. 12:46 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så bliver der sankthans alligevel i Kalundborg.

Efter det traditionelle sankthansarrangement på Gisseløre blev aflyst, fordi de tidligere arrangører fra Lions' Club i Kalundborg og Skt. Georgsgildet sagde stop, har det været uvist om der skulle være sankthans i Kalundborg.

Nu har Anders Kjærulff fra CF Event budt ind på at stå for sankthans i Havneparken.

- Jeg er jo vant til at arrangere fester og lave events. Men det er da nyt for mig at skal stå for et stort sankthansarrangement, siger den 30-årige Anders Kjærulff.

Han er i fuld gang med planlægningen af sankthansaften fredag den 23. juni, som skal foregå i Havneparken.

- Jeg synes, at det er fint sted at holde sankthans. Det bliver lidt mere intimt og hyggeligt, og der er også større sansynlighed for at folk kommer dumpende forbi, siger Anders Kjærulff.

Arrangementet begynder klokken 17 og slutter klokken 23.

Jimmy Sørensen (LA) vil holde båltalen.

Der vil være underholdning for børn, og partybandet Good Stuff har lovet at spille.

Kalundborg Kommune sørger for at levere bålet. Team Havnepark er meget glade for at Kalundborgs borgere fortsat kan fejre sankthansaften ved vandet, og at det er lokale kræfter, som står bag.

- Det skal være et arrangement, som rammer bredt, siger Anders Kjærulff.

Der vil være salg af øl, vin og sodavand, og der vil kunne købes forskelligt mad og snacks.

Costa Kalundborg Kaffe vil også være på banen med lækker kaffe, og snobrødene bliver bagt med mel fra Mejnerts Mølle.