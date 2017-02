Se billedserie Sangerinden Maria Rosenberg fra bandet Me and Maria gæster Ubby Kirke den 23. februar. Privatfoto

Sangerinde vender hjem til Ubby

Kalundborg - 10. februar 2017 kl. 17:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rørby: Sangerinden Maria Rosenberg fra bandet Me and Maria gæster Ubby Kirke den 23. februar.

Maria Anna Rosenberg er efterhånden ved at blive et kendt navn på den danske musikscene både på grund af sine optrædener i musicals og for hendes egen musik i duoen Me And Maria.

Maria Rosenberg er opvokset i Kalundborg og var kun en lille pige, da hun sammen med den lokale teaterforening MUSA tog sine første skridt på scenen.

- Jeg var kun 11 år, da jeg sang solo med sangen »Når du ser et stjerneskud« sammen med en anden pige fra min parallelklasse på Hvidebækskolen. Der var ikke et øje tørt, griner hun og fortsætter med at forklare om sin opvækst i Kalundborg og omegn.

- Siden hen gik jeg på Kalundborg Gymnasium og havde små hemmelige drømme om et liv som kunstner. Det var dog først et par år efter min studentereksamen, at jeg sprang ud i det, og kom ind på musicalakademiet i Fredericia.

I dag er Maria blevet voksen, er flyttet fra Kalundborg, og har udviklet sig til en yderst professionel sanger.

Men sangene er ikke flyttet langt hjemmefra:

- Min mor, som underviste på Hvidebækskolen, mistede jeg desværre for seks år siden under tragiske omstændigheder. Derfor er mange af mine sange skrevet til hende. Jeg har dog aldrig sunget dem så tæt på, hvor jeg voksede op, og hvor alle minderne blev skabt. Så det er noget, der for mig, gør denne koncert til noget helt særligt.

Karrieren som efterhånden har ført Maria rundt i hele verden, bringer hende nu hjem.

Hjem til den kirke, hvor hun plejede at holde jul med skolen, og hjem til dér, hvor de minder levede, som nu kun lever videre i hendes sange.

- Jeg håber at gense mange af mine gamle skolekammerater og lærere, siger Maria Rosenberg.

Koncerten er den 23. februar klokken 19 i Ubby Kirke. Der vil være en lille pause i koncerten med forfriskninger.