Sag mod fyret direktør om sex-chikane trækker ud

- Det er efter min opfattelse helt og aldeles urimeligt over for alle parter i sagen, at den endnu ikke er afklaret. Jeg mener ikke, at man kan have den slags alvorlige påstande liggende i en sagsmappe på et kontor i Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), indtil der er ressourcer til at behandle den, siger Ole Lauritzen, som ikke har nogen kommentarer til selve sagen.