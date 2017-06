Send til din ven. X Artiklen: SF's formand: Havmøller i Jammerland er droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF's formand: Havmøller i Jammerland er droppet

Kalundborg - 01. juni 2017 kl. 12:58 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ingen kystnære havmøller i Jammerland Bugt ved Kalundborg.

Så klart meldte SF's formand, medlem af energi-, klima- og forsyningsudvalget Pia Olsen Dyhr, ud i radioens P1 mandag, da medlem af borgergruppen Beskyt Jammerland Bugt, Jørgen Karlsen, spurgte ind til SF's holdning til grøn omstilling - og de konsekvenser, det efter borgerens opfattelse vil få for natur og miljø, hvis der opstilles kæmpemøller fire km ude i Jammerland Bugt.

Til Nordvestnyt uddyber SF's formand: - De vilkår, der er inde over i de nugældende spilleregler for etablering af kystnære havmøller under åben dør, har virksomheden bag projektet ikke opfyldt. Det må vi konstatere ud fra de gældende rammer.

- Planerne om havmøller ved Kalundborg er derfor skrottet, og der etableres alene kystnære havmøller to steder ud for den jyske vestkyst, siger Pia Olsen Dyhr - og tilføjer, at hun dog ikke udsteder nogen garanti med virkning ud i evig fremtid.

- Det kan man ikke i politik, siger hun.

Pia Olsen Dyhr henviser til, at hensyn som vindforhold, lokale politikeres holdninger og hensyn til fugleliv er afgørende faktorer for, at Kalundborg er skrottet.

- Vi har oprindelig arbejdet ud fra syv sites til placering af kystnære havmøller. Nu er der blot to tilbage, sagde Pia Olsen Dyhr direkte på Jørgen Karlsens spørgsmål.

Den politiske udmelding er overraskende af flere grunde, herunder at den offentlige høringsproces så langtfra er afsluttet. Borgergruppens advokat, Brian Hebel Andersen, har i nyhedsbrev fra begyndelsen af maj påpeget, at det er to år siden, at bygherren bag det private åben dør-projekt i bugten, European Energy, afleverede VVM-rapport (konsekvenser for miljøet) for to år siden, men Energistyrelsen er endnu ikke færdig med at behandle rapporten, mens selve projektet nu er sendt i høring hos relevante myndigheder, før den offentlige høring sættes i værk.

Også fremtrædende medlemmer af Beskyt Jammerland Bugt udtrykker skepsis ved rækkevidden af Pia Olsen Dyhrs udtalelser.

