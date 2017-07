Se billedserie Sengen er favoritstedet at redigere videoerne, hvor Laura Slæger blandt andet fremviser sin garderobe. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: SE billederne: Laura har 9.000 følgere på YouTube Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE billederne: Laura har 9.000 følgere på YouTube

Kalundborg - 12. juli 2017 kl. 10:35 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag nat skete der noget stort for Laura Marie Jensen Slæger: Den 17-årige pige fra Dalby i Kalundborgs sydvestlige del kom op på 9.000 følgere på hendes YouTube-kanal.

- Det er helt vildt fedt, men det føles også lidt anderledes, end det gjorde i starten. Jeg flippede helt ud, da jeg kom op på 1.000 følgere. Nu vil jeg gerne op på 10.000, siger Laura Slæger.

Selv om det er fedt med følgerne, er det folks kommentarer, der betyder mest for Laura Slæger.

- Jeg læser alle kommentarer. Det betyder rigtig meget, at folk anerkender det, jeg laver, for der er lagt mange timers arbejde i det, siger hun.

Selv om hun har oplevet at få nogle lidt ubehagelige kommentarer, har det ikke været et stort problem, fortæller hun.

- Der har været en fyr, der flere gange har skrevet sådan noget som »god røv«. Det er selvfølgelig ikke så fedt, og jeg har spærret ham fra at følge mig, men det er ikke noget, der går mig så meget på, og det er ikke et stort problem, understreger Laura Slæger.

Da hun startede sin YouTube-karriere som 14-årig for over tre år siden var hendes videoer på engelsk og handlede mest om makeup og »beauty«, som hun kalder det. På det tidspunkt havde hun meget langt hår, hvilket gav hende ideen til en video, der til dato stadig er hendes mest sete.

- Gennem research fandt jeg ud af, at der ikke var nogen, der havde lavet en video af, hvordan man laver en rodet hårknold, når man har langt hår, så det gjorde jeg, forklarer hun.

Det skulle vise sig at være en god ide. Videoen er i dag blevet set over 600.000 gange og er den første, man støder på, når man søger på »messy buns for long hair« både på Google og på YouTube. På trods af succesen er Laura Slæger faktisk ikke særlig stolt over den video. For det første fordi hun ikke var så gammel dengang, men også fordi, hun fandt ud af, at hun egentlig gerne ville fortælle mere om sig selv og sin hverdag.

- Det er svært på engelsk at fortælle om sit liv helt tæt på til et internationalt publilkum, fordi de ikke kender til det danske samfund med eksempelvis efterskoler, forklarer Laura Slæger.

Derfor skiftede hun over til at snakke dansk på hendes videoer og begyndte at lave flere vlogs (udtales fonetisk og IKKE V-log), som er små videodagbøger. Hun laver stadig fashion-videoer (videoer om mode, red.). Det er for eksempel såkaldte haul- og lookbook-videoer, hvor hun viser tøj, hun har købt frem til seerne. Makeup-videoerne er dog noget, hun har droppet.

- Jeg fandt ud af, at man skulle være meget mere ekspert, end jeg var, for at lave videoer om makeup, forklarer hun.

En vlog tager typisk op til fem timer at lave, fordi der er så mange små videoklip, der skal sættes sammen. En haul, hvor hun viser noget frem, hun lige har købt, kan tage en time til halvanden.

Endnu tjener Laura Slæger stort set ingenting på sine videor. Hun får cirka 700 kroner fra YouTube hver halve år, mest på grund af de mange views, som hårknolde-videoen har. De rigtige penge ligger i at få kontrakt med et reklamefirma, som formidler kontakt mellem sponsorer og populære YouTubere, der så typisk anmelder sponsorernes produkter.

e- Drømmen er at kunne leve af det. Det er ikke noget, jeg vil gøre resten af livet, men det kunne være fedt i en periode, siger Laura Slæger.