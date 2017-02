Maja Hansen, medlem af projektgruppen bag det kommende byggeri i Høng, siger på vegne af S-gruppen i Kalundborg, at projektet omkring hallen skal udbygges. Foto: Per Christensen/Susanne Uhre-Prahl

S vil finde ekstra millioner til idræts-byggeri i Høng

Kalundborg - 09. februar 2017 kl. 13:24 Af Bjarne Robdrup

Socialdemokraterne i Kalundborg er villige til at finde et to-cifret million-beløb for at skabe det kultur-og bevægelsesprojekt omkring Høng-hallen, som reelt dækker foreningernes og byens behov. Det har partiets kommunalpoltiske gruppe besluttet, skriver Nordvestnyt.

- Præcis hvor mange penge, der er behov for ekstra, har vi ikke eksakte beregninger på endnu, siger Maja Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af projektgruppen, der styrer det kommende byggeri i Høng. Hun fortsætter:

- Men vi kan se, at de 35 millioner kroner, der er afsat til en kultur-og bevægelsespark omkring den eksisterende idrætshal, ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt. Senest erfarer vi, at gymnastikforeningen har et stort ønske om at få en springhal til sine konkurrencegymnaster, som i dag træner i Gørlev Idrætsefterskoles nye hal. Det er ikke godt nok.

For det første er Høng som kommunens næststørste bysamfund et udviklingsområde, vi naturligvis også skal have øje for og satse på i bosætningssammenhæng. For det andet er det ingen hemmelighed, at den nye skole, der er bygget i Høng, aldrig blev det projekt, vi ønskede. Reelt har byen fået en halv ny skole og en renoveret bygningsmasse, der udgør den anden halvdel, tilføjer Maja Hansen:

- Det er tanken, som tingene er lagt op i dag, at det nye byggeri ved hallen skal erstatte foreningernes brug af landbrugsskolens hal, Høng Efterskoles hal og VP-hallen på Østergade. Det, tror vi ikke på, kan lade sig gøre. Men kan vi bygge projektet ud, så alle interesser bliver tilgodeset, vil det kunne lade sig gøre. Også uden at sende børn og unge til Gørlev et par gange om ugen for at træne.

Socialdemokraterne er også villige til at se på, om foreningslivet er tilstrækkeligt dækket ind med det projekt, der er ved at blive rullet ud.

- Kommunen har en god økonomi. Vi er overbeviste om, at der kan findes og finansieres en løsning, der ikke er fyldt med kompromisser, men reelt dækker de behov, der er. Det er ikke tilfældet i øjeblikket, siger Maja Hansen på S-gruppens vegne.