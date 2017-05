Rasmus Prehn fastslår i debatten om, hvorvidt en gennemført motorvej til Kalundborg er vigtigere end elektrificering af Nordvestbanen fra Roskilde til Kalundborg. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Send til din ven. X Artiklen: S om motorvej: - Regering selv årsag til problemerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S om motorvej: - Regering selv årsag til problemerne

Kalundborg - 29. maj 2017 kl. 13:27 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Regeringen har, i bogstaveligste forstand, parkeret problemet ved at skrive motorvejen til Kalundborg ind i sit regeringsgrundlag, uagtet at den er ganske vidende om, at der er et folketingsflertal bag elektrificering af Nordvestbanen, der også koster penge. Regeringens checkrytter-politik er årsag til, at vi står der, hvor vi står.

Det siger Rasmus Prehn (S), medlem af og sit partis ordfører i Folketingets transport-, bygnings- og boligudvalg.

Rasmus Prehn fastslår i debatten om, hvorvidt en gennemført motorvej til Kalundborg er vigtigere end elektrificering af Nordvestbanen fra Roskilde til Kalundborg - sådan som Liberal Alliances transportordfører, Villum Christensen ser det - at elektrificeringen har været besluttet af et parlamentarisk flertal i Togfonden (uden om regeringen) længe før, beslutningen om byggeri af motorvejen helt til Kalundborg kom ind i billedet.

Og så fastslår han:

- Der er penge til begge dele - hvis vi vælger at prioritere trafikmidler til disse specifikke opgaver. Uanset at Villum Christensen, der jo også repræsenterer regeringen, siger, at motorvejen bør have førsteprioritet, er det vigtigt at slå fast, at der er råd til begge dele. Og det er ikke Socialdemokratiets opfattelse, at forbedringer i den kollektive trafik kommer i anden række. Regeringen må finde sine ben i det spørgsmål.

Villum Christensen siger til avisen, at han har en forventning om, at det ikke varer længe, før der træffes beslutninger, fordi regeringen er på vej med rammerne for 2025-planen:

- Jeg tror, at Folketinget, når vi når dertil, finder en løsning. Og jeg er fortsat af den opfattelse, at motorvejen af mange grunde bør have førsteprioritet.