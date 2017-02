Send til din ven. X Artiklen: S: Vi sprænger ikke forlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S: Vi sprænger ikke forlig

Kalundborg - 24. februar 2017 kl. 13:37 Af Bjarne Robdrup

- Vi løber ikke fra nogen aftale. Vi sprænger ikke noget forlig. Vi vil bare finde de ekstra mil­lioner, der er nødvendige for at sikre, at det planlagte kultur- og idrætsbyggeri i Høng også opfylder de ønsker, idræts- og andre foreninger i byen har. Det tror vi ikke er tilfældet i øjeblikket.

Det siger to medlemmer af den socialdemokratiske gruppe i Kalundborg Kommunalbestyrelse, Gunver Jensen og Sten Drejø til dagbladet Nordvestnyt. Der har været relativ tavshed om Socialdemokraternes forslag siden et tredje S-medlem, Maja Hansen, i begyndelsen af måneden i Nordvestnyt offentliggjorde ideen om at finde ekstra penge, om nødvendigt et to-cifret millionbeløb, til Høng-projektet.

Gunver Jensen siger til avisen, at borgmesteren over for hende har givet udtryk for, at Høng-projektet til 35 millioner kroner er en del af en forligsaftale, som socialdemokraterne i givet fald løber fra med forslaget om at bygge det ud.

- Sådan opfatter vi det ikke. Vi løber ikke fra noget. Vi peger blot på, at det projekt, der foreligger i øjeblikket, næppe er tilstrækkeligt. Det dækker ganske enkelt ikke brugerforeningernes behov.

Sten Drejø: - Vi hører jo en del om, at kommunen har en sund økonomi. Den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen står sammen om forslaget om at finde de nødvendige ekstra penge. Høng har fået en ny skole, men den dækker ikke de lokale behov, og vi skal huske, at byen er kommunens næststørste. Der er behov for at udvikle Høng-området, og det er ikke ubekendt for kommunalbestyrelsen, at eksempelvis Høng GF meget gerne vil have en springhal. Den indgår ikke i det nuværende projekt.

Martin Damm (V), borgmester, konstaterer, at socialdemokraterne nu løber fra den budgetaftale, der er indgået.

Læs mere i dagens avis.