Gunver Jensen stiller op som borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Kalundborg. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

S: Max 24 elever i klassen

Kalundborg - 07. marts 2017 kl. 12:56 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I folkeskolerne i Kalundborg skal der maksimalt være 24 elever i hver klasse. Det foreslår S i Kalundborg.

- Det er et passende niveau. Selvom man er en smaddergod lærer, så kan man ikke nå at koncentrere sig om flere elever, siger Gunver Jensen, nuværende socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

I dag er klasseloftet på 28 elever.

- I forhold til inklusionen er det også godt med mindre klasser, mener Gunver Jensen.

Forslaget om et loft på 24 elever står i Socialdemokratiets kommunalpolitiske valgprogram på otte sider.

- Borgmester Martin Damm (V) er glad for penge i kassen. Socialdemokratiet vil også have en god økonomi, men vi ønsker, at pengene skal bruges til borgerne, siger Gunver Jensen.

Socialdemokratiet er ikke ene om at ønske færre elever i klasseværelset. For lidt over et år siden foreslog kommunalbestyrelsesmed-

lem Jeppe Hedegaard Sørensen (R), at klasseloftet blev sat ned til 26 for blandt andet at gøre Kalundborg mere attraktiv for tilflyttere.

Formand for børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune, Gitte Johansen (V), siger, at det er meget dyrt at sætte klasseloftet ned på 24 elever fremfor 28. Det koster omkring 500.000 kroner at oprette en klasse.

- Jeg er ikke sikker på at mindre klasser er ikke lig med større kvalitet. Det har jeg ikke set forskning, der viser, siger formanden, som er afvisende overfor at sætte klasseloftet ned som Socialdemokratiets foreslår.

- Det er Socialdemokratiets holdning, men jeg tror ikke, at det er pengene værd, siger hun.