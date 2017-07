Se billedserie Købmand Peter Egebæk tog imod Team Rynkeby med markedsfest - og en stor check. Foto: Bjarne Robdrup

Rynke-fest på Menyen

Kalundborg - 01. juli 2017 kl. 15:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KALUNDBORG: Der er en særlig tone på Team Rynkeby Vestsjælland. Humor spiller en stor rolle, måske foranlediget af de to holdkaptajner, Poul Buur og Ole Olsen. Som da Poul Buur skulle præsentere Kalundborgs borgmester, Martin Damm, som »festtaler« foran Meny ved cykelholdets sidste optræden i Kalundborg lørdag, før pedalerne trampes til Paris:

- Jeg vil gerne byde velkommen en rytter, som vi dengang i 2013 måtte hjælpe til Paris. For det er en hård tur!

Martin Damm tog mikrofonen, kiggede skævt til Buur og replicerede: - Jeg kan da stadig passe mit cykeltøj, Men jeg kan se, at du har måtte købe noget nyt!

Team Rynkeby Vestsjælland tæller godt 50 ryttere. Fra Kalundborg Kommune deltager i år 19 ryttere, som på festlig vis blev præsenteret af Poul Buur foran et par hundrede tilskuere i solskinsvejret. Det kastede masser af klapsalver af sig, hvilket også var tilfældet, da købmand Peter Egebæk, Meny, overrakte en check på 25.000 kroner til Team Rynkeby, der som bekendt cykler for Børnecancerfonden.

For fem år siden overlevede 75 procent af de syge børn. I dag er tallet over 90. Så jo. Det nytter at hjælpe.

At cykle for og i en god sags tjeneste var også temaet for Martin Damms tale. Og til deltagerne sagde han:

- Specielt for de af jer, der er med for første gang: Det er en kæmpe oplevelse. Måske for livet. Nyd det.

Rynkeby begyndte dagens cykeltur fra Dyrehøj.