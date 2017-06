Se billedserie Jesper Ika fik et hårdt knæ-stød på sin egen knæskal, men var snart på banen igen. Foto: Ulrik Reimann

Rygby-fremstød med muskelkraft

Kalundborg - 17. juni 2017 kl. 17:47 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Det bebudede øst-vest opgør i rugby, sjællanderne mod jyderne, i Kalundborg lørdag blev indledt med to forhindringer, som heldigvis kunne klares:

Banen på Rynkevangen var mod forventning ikke blevet streget op af kommunen, så det måtte spillerne selv klare, inden opvarmingen, der foregik til musik.

Og så var det jyske hold ikke mødt så talstærkt som forventet. Derfor måtte jyske Jutland Rugby League Football Club suppleres med flere sjællandske spillere, blandt andre den talentfulde Jesper Ika, der er fra Kalundborg, i opgøret mod Copenhagen Rugby League Football Club, også kendt som Black Swans.

Det var en opvisningskamp, og håbet for arrangørerne er at starte et lokalt hold.

Da spillet startede, var det ikke til at se, at de fleste af spillerne er gode venner. Der blev virkelig tacklet igennem og hevet og sledet.

Jesper Ika var uheldig og løb ind i et Black Swan-knæ med sit eget knæ i en intens nærkamp, og han måtte sidde ude et stykke tid, hvor han hældte koldt vand på knæet, indtil han var klar til at løbe på banen igen.

Jesper Ika, der er en af ophavsmændene til opvisningskampen, spiller på det danske rugbylandshold og er på vej til New Zealand for at forfølge drømmen om en professionel rugbykarriere.

Sammen med to af de andre spillere på København-holdet er han oprindeligt kalundborggenser, og de oplever, at det til daglig kan være svært at få familie og venner til at tage turen til København for at se rugby, man lørdag var muligheden der, og der var mødt mellem 40 og 50 tilskuere, da Nordvestnyt så starten af kampen.

Tilskuerne fik i øvrigt et rugby-kursus af chairman for Copenhagen Rugby League Football Club, Steven Davy, der gik rundt til tilskuergruppene og forklarede løs til dem, der ikke kendte til reglerne. Det var der dog en del, der gjorde, og blandt tilskuerne var også kræfter fra Kalundborg Mustangs, som gør det i amerikansk football.