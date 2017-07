Se billedserie Tirsdag kører den rullende politistation rundt i Kalundborg Kommune. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Rullende politistation kom på besøg

Kalundborg - 18. juli 2017 kl. 14:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet havde knapt nok nået at pakke den rullende politistation ud på parkeringspladsen ved Svebølle Brugs, før de første borgere stod parat med spørgsmål til betjentene.

- Når man nu ser i er byen, så kan man vel altid finde på et par spørgsmål, sagde en mand, der hurtigt faldt i snak med politikommissær Dan Warming, der var blandt den gruppe af betjente, som bemandede den rullende politistation tirsdag.

Den rullende politistation er et forsøg, som Midt- og Vestsjællands Politi tidligere har gjort gode erfaringer med rundt omkring i politikredsen. Tirsdag var første gang at politistationen besøgte Kalundborg Kommune.

- Vi er her blandt andet for at slå et slag for Nabohjælp. Generelt ser det fornuftigt ud i Kalundborg Kommune, men vi har nogle steder en udfordring med indbrud. Vi kan se af statistikken, at der er et fald i antallet af indbrud i områder med Nabohjælp, så vi vil meget gerne have det udbredt i kommunen siger Dan Warming.

Et erklæret mål for lokalpolitiet i Kalundborg Kommune, er at man skal være mere synlige. Det er også i den sammenhæng, at man skal se besøget af den rullende politistation.

- Synlighed er mange ting. Det kan både være betjente, som patruljerer på Kordilgade, tager på besøg på skoler, på asylcenteret, til borgermøde eller som vi gør her i dag, siger Dan Warming.

- Vores erfaring er, at politiet fungerer bedst når vi er i tæt samarbejde med borgerne. Så vi håber også i dag at styrke vores fællesskab med lokalsamfundet og måske at finde et par lokale ambassadører, fortsætter han.

Blandt dem det benyttede lejligheden til at hilse på politiet tirsdag var Mette Andersen fra Svebølle.

- Jeg har haft indbrud i mit hjem fem gange, så da jeg så politiet holder her, tænkte jeg at det ikke kunne skade at bede om et par gode råd, sagde kvinden, der både havde fået råd om sikring af døre og vinduer samt adskillige brochurer om nabohjælp med hjem.

Politiet var i Svebølle tirsdag mellem klokken 13.00 og 14.30. Derefter kan man møde dem i Gørlev på Hovedgaden ved Netto mellem 15.00 og 16.30 og dagen slutter på Kordilgade i Kalundborg mellem 18.00 og 19.30.

Dan Warming forventer at den rullende politistation bliver et tilbagevendende fænomen, og at den kommer til Kalundborg Kommune igen en gang til august.