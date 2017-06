H.M. Dronning Magrethe under et tidligere besøg i Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per

Send til din ven. X Artiklen: Royalt besøg for småpenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Royalt besøg for småpenge

Kalundborg - 10. juni 2017 kl. 08:04 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når dronningen åbner sit sommertogt med kongeskibet Dannebrog med besøg i Kalundborg i næste uge, tirsdag og onsdag 13. og 14. juni, er omkostningerne for værtskommunen særdeles begrænsede. Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen svarer således direkte på dagbladet Nordvestnyts spørgsmål, at »et kvalificeret bud på den samlede kommunale udgift er 400.000 kroner«.

- Naturligvis skal vi som kommune forvente at have udgifter på et royalt besøg. Men her er der ikke tale om, at der er brugt én krone på anlægs- eller andre tilsvarende opgaver, som alene er afstedkommet af dronningens besøg, og som ikke skulle laves alligevel, siger kommunaldirektøren.

Han henviser til, at afdelingen for vej og park har rengjort og trimmet områder, som dronning Margrethe besøger på sit to dage lange besøg.

- Der er tale om, at nogle opgaver her er rykket frem på bekostning af andre områder. Men det er opgaver, der skulle udføres under alle omstændigheder.

Jan Lysgaard Thomsen siger også, at der er udgifter til eksempelvis den frokost, kommunen giver, udgifter i forbindelse med modtagelsen, og til etablering af stalde til gardehusarernes mange heste, der også optræder under det royale besøg.

- Der er en lang række udgifter i sådanne forbindelser, som kommunen afholder. Men der er ikke i øvrigt afsat penge til projekter, der alene er afstedkommet af majestætens visit.

Beløbsrammen på de omtalte cirka 400.000 kroner er, sammenlignet med tilgængelige tal fra andre kommuner ved kongeligt besøg, meget beskedent. Der er således mange eksempler på fremrykkede vedtagne eller vedtagne projekter afstedkommet af regentens tilstedeværelse.

Enhedslisten pegede i avisen i går på det økonomiske aspekt som en af årsagerne til, at partiet holder sig væk. Samtidig efterlyste Enhedslisten den konkrete udgift. Den har de så fået her.