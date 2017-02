Afhentning af affald er blevet dyrere, og også ekstra udgifter til øget rotte-bekæmpelse i Kalundborg Kommune tæller med, oplyser udvalgsformand Svend Erik Autzen. Foto: Søren Olsen Foto: Søren Olsen

Rotter og afhentning er skyld i prishop

Kalundborg - 09. februar 2017

60 kroner. Så meget er den prisstigning pr. husstand, som fordyrelsen af genbrugspladserne betyder i Kalundborg Kommune fra 2016 til 2017. Den klart største del af stigningen skyldes, at afhentning af affald er steget med 492 kroner pr. husstand for en 240 liters beholder, oplyser Svend Erik Autzen (V), formand for teknik-og miljøudvalget.

Der er flere, især pensionister, der har klaget over stigningen i genbrugsordningen, der tog et prishop fra 730 kroner i 2016 til nu 1308 kroner, og Svend Erik Autzen siger, at han sagtens kan forstå, at borgere reagerer.

- Men jeg synes, at de rigtige tal bør komme frem, og Kara/Noveren går man fra 765 kroner til 825 kroner. Svend Erik Autzen forklarer, at den store del af stigningen skyldes tømningen, herunder ugetømningen i juni, juli og august:

- Da vi indførte ugetømning i sommerperioden i 2014 og gik fra 26 til 32 tømninger, udløste det ikke umiddelbart en prisstigning. Det skyldtes, at der dengang var overskud i genbrugsordningen, som hverken skal have over- eller underskud. Ordningen skal gå i nul, understreger formanden.