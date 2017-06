Roser til Hanne

Hanne Dollerup, direktør for børn- og familieområdet og dele af ældresektoren i Kalundborg Kommune gennem syv år, sagde farvel - og tak! - ved en meget velbesøægt reception på rådhuset i går. Og foruden mange gaver var der buketter af verbale roser til Hanne Dollerup, som nu rykker til Næstved Kommune som direktør for dagtilbud, skole, kultur, borgerservice, børn og unge.

Du er super ambitiøs med dine opgaver og ansvarsområder, og så har du vist en fantastisk evne til at realisere de strategiske mål, at få ting til at ske - vel at mærke samtidig med, at du har haft ledere og medarbejdere med dig.