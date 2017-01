Se billedserie - Man er nødt til at holde sig sund, siger Rosa Nehls, som her holder planken - med en lagkage på ryggen.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Rosa på 90 dyrker yoga Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rosa på 90 dyrker yoga

Kalundborg - 26. januar 2017 kl. 08:22 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Rosa Nehls fra Kalundborg har netop fejret sin 90 års fødselsdag, og det skete i et lejet lokale i byen med 44 gæster, som holdt fest til klokken 01.30. I går blev Rosa så fejret på sit yoga-hold.

- Da jeg var yngre, dyrkede jeg gymnastik og løb. Nu er jeg glad for yoga og daglige gåture i de stejle bakker derhjemme. Jeg bor i byens stejleste kvarter, på Trøjeløkkevej, fortæller Rosa Nehls og demonstrerer, at hun kan lave den ikke helt nemme yoga-øvelse »planken«. Det gør hun uden opvarmning og finder ud af, at den højre albue driller en smule. Men efter lidt opvarmning er smidigheden der.

Rosa fortæller, at hun har været enke, siden hendes mand Edvard døde i 1988. Men hun er god til at holde sig aktiv, og udover yoga om onsdagen går Rosa Nehls til seniordans om mandagen. Samme ugedag når hun også lige at deltage på sit sanghold, nævner den lille og friske 90-årige.

Så skal yoga-træningen i LOF-huset i Elmegade (ved Kvickly) begynde, men først kommer instruktøren Else Marie Thorhauge med en lille lagkage med ni lys i, fordi der ikke var plads til 90...

Yoga-programmet begynder med samba-dans i slowmotion efterfulgt af afslapning og lette smidighedsøvelser for at løse kroppene op. Else Marie Thorhauge underviser på flere yogahold i LOF, og her på skåneholdet tages der individuelle hensyn, fordi de fleste døjer med skader og skavanker.

- Vi skal blive ældre med en krop, der fungerer. Det er en mærkesag for mig, siger instruktøren, som glæder sig over at se tydelige fysiske fremskridt hos deltagerne på skåneholdet:

- Nogle havde svært ved at gå, da de kom her. Jeg kan se på dem, at det virker. Det er ligesom om, at de vokser, og det er dejligt at være med i den proces, siger Else Marie Thorhauge.