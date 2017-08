En retssag startede mandag ved Retten i Holbæk. Sagen handler blandt andet om et voldeligt røveri mod en 72-årig mand, begået i den 72-åriges campingvogn ved Svebølle. (Arkiv) Foto: Mik

Røver slog 72-årig mand i ansigtet med en hammer

Kalundborg - 29. august 2017

En 17-årig dreng tilstod mandag ved Retten i Holbæk at have slået en 72-årig mand i hovedet med en nødhammer under et røveriforsøg i den 72-åriges hjem i slutningen af oktober sidste år.

Seks unge i alderen fra 17 til 20 år er tiltalt i sagen, der omfattede både anklager om røveri, grov vold, tyveri og ulovlig våbenbesiddelse. men det var en af de tiltalte, en 17-årig dreng, der er den centrale figur i sagen. Den 17-årig dreng erkendte da også, at have stået bag langt de fleste af sagens otte forhold.

- Det var min syge plan. De andre vidste ikke, hvad jeg havde tænkt mig at gøre, sagde han.

Den 17-årige tilstod således at han den 29. oktober klokken cirka 21.15 om aftenen var trængt ind i en campingvogn tilhørende en 72-årig mandlig bekendt, der boede på Skovgårdsvej ved Svebølle. Den ældre mand befandt sig i campingvognen, og den 17-årige forlangte at få udleveret nøglerne til mandens bil. Manden nægtede at udlevere nøglerne og forsøgte at rejse sig op.

- Han rakte ud efter et gevær, der stod i campingvognen. Jeg skubbede ham i brystet. Han blev ved med at forsøge at rejse sig, og ville ikke give mig nøglerne. Jeg skubbede ham flere gange. Til sidst tog jeg min nødhammer, og jeg slog ham lige i fjæset. Der var blod på hammeren bagefter, fortalte den 17-årige i retten.

Herefter stak den 17-årige af fra campingvognen. Uden for ventede en af de andre tiltalte, og sammen løb de to ned mod en ventende bil, hvor en tredje tiltalt sad og ventede.

Derudover omfatter retssagen også tyveri af et jagtgevær, udlovlig våbenbesiddelse, skyderi med jagtgeværet på enmark, samt tyveri af diesel fra lastbiler hos Johanns Rasmussen i Svebølle.

Der nåede ikke at blive afsagt dom i sagen mandag.