Se billedserie Dyrehøjs kuperede landskab mod sydsiden er som skabt til vinproduktion. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Røsnæs bliver Danmarks Provence

Kalundborg - 06. august 2017 kl. 10:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu er rygtet ikke bekræftet, men der »snakkes om«, at endnu en vinbonde er på vej til Røsnæs. Hvem - og hvor - vides ikke.

Men i givet fald er det nummer fire i en række, som kan blive langt større, fordi vilkår og vækstbetingelser på Røsnæs er unikke. Kalkholdige skrænter og køligt klima, men med mange solskinstimer, giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer.

Vinbonde Betina Newberry taler om at Røsnæs kan udvikle sig til Danmarks svar på Provence:

- I dag er der vinstokke på 13 ha på Røsnæs. På landsplan taler vi om cirka 100 ha. Så Røsnæs fylder meget i den sammenhæng allerede, siger hun.

Det er 15 år siden, at Danmark fik tildelt en kvote på 99 hektar til kommerciel vinproduktion. Og fra at være en fritidsbeskæftigelse for hobbyavlere er vindyrkning for alvor ved at blive en forretning. Dyrehøj Vingaard er Danmarks største vingaard med godt 30000 planter efter seneste udbygning. De første planter blev sat i 2008 af Betina Newberrys bror, Tom Christensen, der ejer Dyrehøj.

I 2014 kom arkitekterne Lis Hyttel Barfoed og Povl Barfoed til Røsnæs og satte 12.000 stokke. Flere er kommet til siden - i dag i alt 15.000 stokke - og i år skal parret for første gang høste druer til vinproduktion - under navnet Barfod.

Også Carl Trock, der - blandt mange andre strenge i erhvervslivet - har tilsluttet sig den eksklusive kreds af vinbønder på Valhalla på Røsnæs. han har plantet cirka 2000 stokke.

At Røsnæs er vejrmæssigt priviligeret i forhold til Sjælland og andre egne af landet, der har måtte slås med det våde element i år, understreges og forklares af Betina Newberry på følgende vis:

- Hvis Sjælland får op til fem mm nedbør, får vi oftest ingenting på Røsnæs, hvor soltimerne også er i overtal.

Det understreger de unikke betingelser, vi arbejder under.

Om årets høst, som troids masser af regn tegner så positiv på Røsnæs, siger hun:

- Forventningerne er at ramme en høst, som i mængde ligner de seneste års. Men det er ikke det samme som at sige, at kvaliteten også er i top, for det ved vi først, når vi når længere frem. På Dyrehøj arbejder vi jo med mange forskellige druesorter, hvilket også indebærer den fordel, at hvis en sort svigter, er der andre, der blomstrer.

- Vi tror, at vi får en sen høst, omkring uge 42, måske lidt senere.

- Men der er ikke noget, der synes at pege på, at årets vinhøst bliver mindre, siger Betina Newberry.