Rødt-hvidt fyr blev lidt forsinket

Kalundborg - 20. juni 2017

Det gamle rød-hvide fyr på Gissel­øretangen i Kalundborg var imod planen lysegråt, da Havnens Dag og dronninge-besøget i Kalundborg blev afviklet.

- Den frist nåede vi desværre ikke, fortæller fyrprojekt-tovholder Lene ­Pries fra Kalundborg Sejlklub. Hun oplyser, at der skete en fejl på den tyske fabrik, der har leveret både den hvide og den røde maling til fyret.

- Toner-maskinen gik i stykker, så man ikke kunne lave den røde farve til tiden. Forsinkelsen var ikke voldsom, men den ramte os så uheldigt, at produktionsskolen kom ud over den periode, hvor der var tid til at udføre opgaven. De måtte derfor melde fra.

Lene Pries fortæller, at produktionsskolen har oplyst, at eleverne først vil kunne udføre malerarbejdet med fyret på Gisseløretangen i efteråret, og i sejlklubben overvejede man derfor en alternativ løsning.

Renoveringen af fyret inden malingen er for en stor dels vedkommende udført som frivilligt arbejde af murermester Hans Henrik Sørensen fra Kalundborg Sejlklub, og han gik søndag i gang med malerarbejdet i samarbejde med Willy Stig Andersen fra Asnæsbroen. Mandag var malerteamet ved at afslutte arbejdet, og de mest udsatte sider af fyret, mod syd og øst, har fået ekstra lag maling, tre lag i alt, for at sikre ekstra lang holdbarhed.

I sejlklubben har man også en intention om at afklare fyrets historie, som ifølge en lokalhistoriker menes at gå tilbage til 1835, hvor der blev indsat et dampskib på ruten Kalundborg-Aarhus, og ejerforholdene. Der har hidtil vist sig meget svært at få en afklaring på, hvem der ejer det gamle Gisseløre-fyr.