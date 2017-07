Se billedserie Med gratis rockshow i havneparken i Kalundborg kan der komme pres på parkeringspladserne, og borgere advarer om høj risiko for p-bøder. Foto: Ulrik Reimann

Risiko for p-bøder i massevis

Kalundborg - 01. juli 2017 kl. 16:51 Af Ulrik Reimann

Ligesom under dronningens besøg er der til søndagens rockshow i Kalundborg atter risiko for p-bøder i stride strømme.

- Hvis man helst vil undvære en trist og kostbar »hilsen« i forruden, så er der god grund til at passe ekstra meget på, når man i morgen søndag parkerer køretøjet for at gå hen og opleve rocksøndag i havneparken i Kalundborg med Sanne Salomonsen, Rasmus Nøhr, Nikolaj & Piloterne og Folkeklubben.

Sådan advarer optiker Christian Lind, som var en af de mange, der fik parkeringskontrol-afgifter fra Europark, da dronningen besøgte Kalundborg ved det 850 års købstads-jubilæum.

- Fra kommunens side anbefales det at parkere ved blandt andet Kalundborg Station på søndag, men her skal man være opmærksom på reserverede og tidsbegrænsede pladser, siger Christian Lind, der undersøgte mulighederne for at klage til Europark efter udskrivning af mange »royale« p-bøder. Han blev kontaktet af mange andre, der også havde fået p-bøder, og også af folk, der roste ham for at kritisere Europark for at optræde grisk og nærmest uetisk.

- Men jeg har måttet sande, at p-bøderne ikke bliver slettet, fortæller Christian Lind.

Nordvestnyt har også modtaget en advarsel om p-bøder fra Nis Vind Larsen, tidligere pendlertalsmand på Nordvestbanen. Han advarer mod at benytte DSB's egne p-pladser og de private p-pladser over for Samsøfærgens færgeleje, som er betalingsparkering. Uden betaling vanker der bøder, også på søndage.

Nis Vind Larsen mente også, at der kunne være en indbygget p-fælde i at rådgive folk om at parkere ved politistationen i morgen søndag, hvor en del af Vestre Havnevej bliver spærret af. Indkørslen til p-pladsen bliver dog ikke spærret, afslører skiltningen på stedet.