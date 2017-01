Den 8. oktober klokken 18.10 blev en ung mand overfaldet af en gruppe af drenge på Kalundborg Station. Den unge mand skulle få dage senere vidne i en retssag, og anklagemyndigheden mener, at de unge lå i baghold mod vidnet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Retssag: Tæskehold slog og sparkede genkendt vidne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Retssag: Tæskehold slog og sparkede genkendt vidne

Kalundborg - 12. januar 2017 kl. 12:54 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire drenge blev onsdag ­fremstillet ved Retten i ­Holbæk, tiltalt for at have været med i et baghold for en jævn­aldrende på Kalundborg ­Station. Offeret skulle få dage ­senere have vidnet i en retssag mod en af drengene.

Overfaldet skulle være fundet sted, da vidnet stod af toget klokken 18.10 på Kalundborg Station lørdag den 8. oktober sidste år. Her stod en gruppe på fem til otte drenge og ventede på ham ifølge anklageskriftet.

Gruppen overfaldt den unge mand, der blev væltet omkuld på skinnerne.

Flere af drengene sprang efter ham og slog og sparkede offeret, der også blev slået med en nødhammer af den slags, som man finder i busser eller tog. Onsdag den 11. oktober var det meningen, at den unge mand, som blev overfaldet, skulle vidne i en retssag. På grund af smerter efter overfaldet mødte han imidlertid ikke op i retten.

Det var i korte træk sådan, anklager Henrik Brinchmann beskrev den sag, som i går startede ved Retten i Holbæk mod fire drenge på 15 til 17 år.

En af de tiltalte ankom til Kalundborg med samme tog som offeret. Anklageren fremlagde i retten sms-­beskeder, som dokumenterede, at den tiltalte havde skrevet til en af de andres telefon om, at offeret var med toget, og han ville sikre, at han ikke stak af. Ifølge anklageren var der nag mellem offeret og nogle af de tiltalte, da han tidligere havde vidnet mod nogle af dem, og skulle vidne i en retssag i den kommende

uge.

Vold og trusler mod et vidne i en straffesag er en forbrydelse, som anklagemyndigheden anser som særlig alvorlig, siger anklager Henrik Brinchmann.

- Det er selve grundlaget for vores retssystem, at man som vidne kan afgive forklaring trygt og uden at blive udsat for repressalier, sagde anklageren.

De fire drenge er tiltalt efter straffelovens paragraf 123, der omhandler netop denne slags overtrædelser. Paragraffen giver mulighed for at idømme straffe på op til otte års fængsel. Da sagen føres som domsmandssag, kan de dog maksimalt idømmes fire års fængsel.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige. En af dem erkender, at have været i et slagsmål med offeret, men beskriver det som nødværge, mens to af de andre helt nægter at have været til stede på Kalundborg Station på det pågældende tidspunkt.

Der blev ikke afsagt dom onsdag, og i skrivende stund er der ikke fundet en dato for, hvornår retssagen bliver genoptaget.