Rektor går ind i lokalpoltik

Kalundborg - 16. september 2016 kl. 15:42 Af Eva Lyng Johansen

Malene Grandjean,som for nylig fik jobbet som rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk, er kandidat for Røsnæs Venstre, og hun er to gange tidligere blevet spurgt af partiets Troels Birk Kristoffersen, om hun ville stille op til kommunalbestyrelsesvalget.

Første gang for otte år siden. Anden gang for fire år siden. Begge gange blev der svaret nej på grund af travlhed.

Denne gang sagde hun ja.

- Jeg havde enormt svært ved at sige nej de første to gange, siger den 40-årige.

- Jeg siger ofte, at jeg lige har en travl periode, og så sagde min mand Flemming, at jeg ville have travle perioder i resten af mit liv. Og det er jo rigtigt, så derfor valgte jeg at sige ja. Så har jeg travlt med noget, som jeg brænder for, og som gør en forskel for andre, siger Malene Grandjean.

- Malene er et sympatisk menneske med klare synspunkter, fuld af energi og idéer. Hun er i stand til at have mange bolde i luften, siger Troels Birk Kristoffersen.

Han kender hende blandt andet fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening, hvor hun også er med i bestyrelsen.

Den 29. september bliver der holdt opstillingsmøde i Røsnæs Forsamlingshus, hvor Malene Grandjean og den anden kandidat Christian Møller bliver præsenteret.

- Jeg vil arbejde for, at der bliver skabt en lokal stolthed over vores uddannelsessystem, vores foreningsliv og også vores erhvervsliv, som er ret unikt, siger Malene Grandjean.

Hun har boet i Kalundborg Kommune hele sit liv - også selv om det i perioder har betydet lang transporttid. Hun er født på Kalundborg Sygehus, og barndomshjemmet i Jorløse ved Tissø dannede rammerne om de første 20 leveår sammen med mor, far og storesøster. Herfra flyttede hun til Røsnæs med den daværende kæreste og nuværende mand på 21. år, Flemming, som selv kommer fra Røsnæs. Efter et kort pitstop i hus i Viskinge, hvor datteren Fie kom til verdenen, flyttede familien i hus på Røsnæsvejen, hvor familien blev udvidet med datteren Mille. Her bor de stadig med døtrene Fie, 17 år og Mille, 15 år.

Malene Grandjean har de sidste godt 10 år været en del af gymnasieverdenen, hvor hun har undervist i kemi og psykologi på Kalundborg Gymnasium, været uddannelseschef samme sted. Per 1. august blev hun ansat som rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.