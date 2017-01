Kystdirektoratet mener, i modsætning til Danmarks Naturfredningsforening, ikke, at den 1,95 meter høje stenmole virker forstyrrende på omgivelserne. Og et dækværk på 1,95 meter virker betydeligt bedre som bølgebryder end et på en meter i højden, fastslår direktoratet i sin afgørelse. Foto: Peter Andersen

Reersø-mole er godkendt

Kalundborg - 31. januar 2017 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den omstridte, nordlige stenmole i Reersø Havn, som er bygget næsten en meter for høj, får lov til at blive stående.

Kystdirektoratet har givet tilladelse til den forhøjede mole og på den måde lovliggjort molebyggeriet.

Fonden Reersø Havn fik i januar 2015 lov til at bygge en mole med en højde på en meter over daglig vande som bølgebryder og læ for havnens tre flydebroer.

Da entreprenørmaskinerne gik i gang, voksede højden til cirka 1,95 meter. Molen var altså tæt på dobbelt så høj som tilladt, og det fik Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at tage affære med en henvendelse til Kystdirektoratet.

Direktoratet var ikke i tvivl: Molen var for høj. Derfor skulle havnefonden sende en ny ansøgning om en mole på 1,95 meter i højden. I praksis en lovliggørelse af den mole, der allerede var anlagt.

Ansøgningen har været i høring, og DN Kalundborg og to reersøboere har gjort indsigelse. Susanne Ladefoged, formand for DN Kalundborg, mener blandt andet, at den 85 meter lange stenmole skæmmer kulturmiljøet Reersø havn og by og det omkringliggende landskab.

Men Kystdirektoratet hæfter sig ved, at den forhøjede mole vil virke meget bedre som bølgebryder end en mole på en meter, og direktoratet mener ikke, at der er tale om et dominerende anlæg, der »vil medføre en væsentlig visuel forringelse af området«.

S- Det er efter vores mening den rigtige afgørelse. Ved en fejl fik vi kun søgt om en mole på en meter. Men havde vi dengang søgt om to meter, havde vi fået tilladelse til det, siger Johnny Lihme, der har været rådgiver for Fonden Reersø Havn i molesagen og har påtaget sig skylden for fejlen.