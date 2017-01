Sådan så der ud på Reersø efter novemberstormen i 2006. Helt så galt ventes det ikke at gå i dag. Foto: Leo Grøndahl Foto: © Leo Grøndal Østerbro 47 4200 S

Reersø er klar til høj vandstand

Kalundborg - 04. januar 2017 kl. 12:06 Af Ole brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er i gang med at forberede os, siger Knud Egegaard, medlem af det frivillige beredskab på Reersø.

Med udsigt til forhøjet vandstand sidst på dagen samledes beredskabet i formiddags, og taktikken var at lægge sandsække ud ved de lavtliggende ejendomme på Havnevej syd for Reersø Havn, hvor risikoen for oversvømmelse vurderes at være størst.

- Efter prognosen bliver det ikke så alvorligt hos os. Seneste melding lyder på en vandstandsstigning på omkring en meter for vores vedkommende, siger Knud Egegaard.

Også det kommunale beredskab, det vil sige Vestsjællands Brandvæsen, vl være på pletten.

- Vi havde kontakt med et lokale beredskab i går, og vi kører til Reersø med materiel sidste på eftermiddagen i dag, så vi kan bistå, hvis der bliver problemer, siger Lars Karlsen, chef for Vestsjællands Brandvæsens operative beredskab.

DMI har varslet en vandstandsstigning i den sydlige del af de indre danske farvande fra sidst på eftermiddagen til i nærheden af 1,50 meter over det normale. Det skyldes en kombination af forhøjet vandstand i Østersøen og kraftig blæst fra nord og nordøst, som gør det svært for vandet at komme ud gennem Bælterne og Sundet.

I Køge Bugt og Vestlige Østersø stiger vandstanden fra sidst på eftermiddagen til i nærheden af 1,50 meter over normal vandstand. I nat ventes vandet at falde igen.

På Reersø har det lokale beredskab, som blev oprettet efter stormen og stormfloden 1. november 2006, over 300 fyldte sandsække på lager, og nogle af dem kommer i brug nu.

Ved vejrforhold, som dem, der indtræffer i dag, bliver vandet stuvet op i Musholm Bugt og inde i det lukkede farvand Vejlen øst for Reersø.

Umiddelbart er der ikke fare for det nordlige dige på Reersø, som brød sammen under stormen Bodil i 2013 og var i farezonen igen under julestormen Urd sidste år, hvor det kommunale beredskab holdt vagt det meste af natten ved diget på Nordstranden.