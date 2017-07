Se billedserie Reersø Museum skal have lagt nyt stråtag og have repareret træværket. Projektet kommer til at koste rundt regnet halvanden million kroner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Reersø Museum skal genoplives

Kalundborg - 04. juli 2017

Da Reersø Museum lukkede ned i november sidste år, var det ikke bare en almindelig vinterlukning. Samtlige af museets udstillede genstande blev pakket ned og kom på lager, og museet blev gjort klar til et større restaureringsarbejde, hvor der skal lægges nyt stråtag på huset i løbet af sommermånederne.

Det mere end 300 år gamle hus står nu uden tag. Til gengæld er det beskyttet mod vind og vejr af et stort stillads beklædt på alle sider med presenninger.

- Vi har en naturlig deadline, da vi ikke tør lade stilladset stå når efterårsstormene begynder Det tager dog noget tid, da vi først skal have lavet en del tømmerarbejde rundt omkring inde i huset. Et gammelt hus som Reersø Museum er vindt og skævt, så vi kan ikke bare gå ud og købe det nødvendige tømmer i en tømmerhandel. Det skal specialbestilles og hugges til med håndkraft, så det tager tid, men vi er i fuld gang, lover René Rohde, der er formand for Reersø Museum.

Det er dog ikke kun et nyt tag, der skal laves inden efteråret. Et andet vigtigt projekt er at genskabe Reersø Museums gamle ovn.

- I 90 år har Reersø Museum været et »dødt« museum. Altså et sted som folk kunne komme og besøge, men hvor der ikke var nogen aktiviteter. Et af hovedformålene med dette projekt er at genoplive museet. Det skal være et levende museum med aktiviteter. Det er både mere spændende for de besøgende såvel som for de frivillige, siger René Rohde.

Det er her museets gamle ovn kommer ind i billedet.

- Så kan der laves mad i museet, lige som man gjorde det i gamle dage. Det kunne være skægt, hvis det første der mødte gæsterne, npr de trådte ind i museet, var duften af nybagt brød og suppe, mener René Rohde.

Det var dog mere lavpraktiske årsager, der i første omgang satte gang i det store restaureringsprojekt. Museets stråtag var begyndt at lække flere steder, og vind og vejr sled voldsomt på det gamle hus.

- I forvejen var huset ikke i den allerbedste forfatning. Husets sidste beboer døde i 1856. Derefter blev det lavet til et maskinhus. Der blev sat en port ind i en af husets vægge, og der blev fjernet en indvendig væg. Det var imidlertid ikke det bedste for huset, der begyndte at synke sammen, forklarer René Rohde.

Håbet er at museets liv kan forlænges med mange årtier.

- Efter restaureringen skal museet være levedygtigt mindst 50 år frem i tiden, siger René Rohde.

Projektet støttes af Slots og Kulturstyrelsen og A. P. Møller Fonden. Den samlede regning forventes at blive på omkring 1,5 millioner kroner.