Radikal siger fra til lokalvalg

Radikale Venstre i Kalundborg må undvære en kandidat på stemmesedlen, når vælgerne skal sætte deres krydser til kommunalvalget i november. Per-Henrik Goosmann har meddelt sin bestyrelse, at han ikke kan gennemføre valgkampen og dermed ikke ønsker at stille op.

Per-Henrik Goosmann fortsætter: - Jeg er oprigtig ked af at skulle melde fra på dette tidspunkt. Men hellere gøre det nu end at sætte nogen i mere forlegenhed på et senere tidspunkt. Da jeg sagde ja til mit kandidatur, havde jeg ikke forestillet mig at blive tilbudt nye faglige udfordringer, som jeg simpelthen ikke kan sige nej til. Min hverdag vil fremover foregå i København, og jeg vil ikke have den samme føling med tingene i Kalundborg på den afstand, ligesom min nye hverdag bliver mere end travl.

Per-Henrik Goosmann ønsker ikke på nuværende tidspunkt at offentliggøre, hvilke opgaver eller hvilken virksomhed, det handler om, men formanden for Radikale Venstre i Kalundborg er orienteret.

- Vi er kede af, at Per-Henrik har måttet melde fra, men har fuld forståelse for situationen og ønsker ham god vind med et spændende job, hvor han får brug for alle sine kompetencer i virksomheds-kommunikation. Samtidig tager vi imod hans tilbud om at bistå os i valgkampagnen i det omfang, det kan lade sig gøre. siger Hans Munk, formand for Radikale Venstre i Kalundborg.