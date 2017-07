Quiz og livemusik i havnebaren

Som noget nyt vil der efter quizzen være livemusik ved bluesbandet Papa Redhead and the Osmans, der spiller blues. Selve quizzen begynder klokken 19.15 og består af tre runder med 15 spørgsmål.

På et quizhold må man være op til seks deltagere, og hvis man kommer et par stykker, er der mulighed for at blive sat sammen med andre. Det er gratis at deltage.