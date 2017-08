Steen Jensen og Jesper Petersen, her ved Punkt 1 på Stejlhøj i Kalundborg, udvider med yderligere to afdelinger - Asnæs og Ringsted - så de i alt kommer til at fokusere på seks afdelinger.

Send til din ven. X Artiklen: Punkt 1 Kalundborg har vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Punkt 1 Kalundborg har vokseværk

Kalundborg - 22. august 2017 kl. 06:59 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Steen Jensen og Jesper Petersen, som driver Punkt 1 på Stejlhøj og yderligere tre afdelinger, fik et opkald fra kædechef Jesper Boysen, behøvede de ikke at overveje sagen i lang tid. Kædechefen ville høre, om de Jensen og Petersen var interesserede i at overtage yderligere to Punkt 1-afdelinger - og det var de.

- Vi befinder os på et marked, som er presset. Konkurrencen fra nettet kan absolut mærkes, men det betyder på ingen måde, at man ikke kan have fysiske butikker med varer, som kunderne kan se og føle og få forklaret om, siger Steen Jensen, der fastslår, at han og forretningspartneren er optimister. De er ikke bare optimister, de har også noget at have det i:

- Udover Kalundborg-afdelingen har vi i dag afdelinger Gørlev, Slagelse og Skælskør, og med de to nye - Asnæs og Ringsted - kommer vi op på seks. Så nu kalder vi os selv for en »koncern«, spøger Steen Jensen, som har 27 års brancheerfaring.

Er I blevet spurgt om de to nye afdelinger, fordi I driver fire butikker i forvejen, som kører godt?

- Det er nok ikke helt forkert, svarer Steen Jensen, som i samme åndedrag fortæller, at man ikke kommer langt uden en god medarbejderstab.

Dét, som adskiller Punkt 1-butikker fra netbutikker, er ifølge Steen Jensen en række vigtige ting:

- Hos os kan folk se og røre ved varen, og det er bestemt også muligt at få den til den rette pris hos os, og vi kan sørge for levering og montering. Og endelig er det meget nemmere at komme ind i butikken og give mig én over nakken, hvis der er et eller andet, der ikke virker, som det skal. Det er noget nemmere end at skulle ringe til en eller anden netbutiks klage-medarbejder over telefonen, som jo ikke kender kunden personligt og måske udviser mindre interesse for problemet, mener Steen Jensen.

Punkt 1 i Asnæs og Punkt 1 i Ringsted fortsætter med tre medarbejdere hver, og det betyder, at det nye og større Punkt 1-fællesskab med de seks afdelinger er kommet op på i alt 33 ansatte.

Punkt 1 i Asnæs åbner under de nye ejere pr. 1. september med et »tilbudsbrag« efter det igangværende »tøm-butikken overdragelses-udsalg« og det samme kommer til at ske i Ringsted cirka en måneds tid senere. Denne dato meldes ud senere, lyder det.