Gennem et samarbejde med nonprofitorganisationen Teach First Danmark, har Kalundborg Kommune fundet frem til 14 nye lærere. Foto: Peter Andersen

Projekt afhjælper lokal lærermangel

Kalundborg - 16. juni 2017 kl. 10:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og Teach First Danmark tegner til at blive en succes.

- Vi har holdt samtaler med en gruppe kandidater, som var interesserede i at arbejde som lærere i Kalundborg Kommune. 14 af dem er blevet tilbudt et job, og alle har sagt ja, siger formand for Børn- og Familieudvalget Gitte Johansen (V).

Ideen er, at Teach First finder frem til kandidater som ikke er læreruddannede, men som har en videregående uddannelse, og er interesserede i at blive lærere.

De 14 nye kandidaterne fra Teach First bliver foreløbig ansat i to år. De ansættes som lærere på skoler rundt om i Kalundborg, hvor de underviser i fuldt skema. Sideløbende med ansættelsen gennemfører de en meritlæreruddannelse på University College Sjælland, deltager i ledelseskurser, samt får vejledning af en lærerfaglig mentor fra Teach First.

- Vi må erkende, at det er en svær opgave at skaffe det nødvendige antal uddannede lærere til kommunens skoler. Derfor er vi nød til at tænke alternativt, hvis vi vil sikre eleverne den bedst mulige undervisning. Dette projekt virker meget lovende, mener Gitte Johansen.

De ansatte kandidater har alle en kandidatgrad fra universitetet, der for de flestes vedkommende kan meritoverføres som linjefag på læreruddannelsen. I forbindelse med deres meritlæreruddannelse, vil de få tilføjet flere linjefag, hvilket vil betyde, at mange af kandidaterne ender med at blive lærere med tre linjefag, hvilket er særligt attraktivt for skolerne.

Gitte Johansne glæder sig samtidig over, at langt størsteparten af de nyansatte lærere har valgt at flytte til kommunen i deres studietid.

- 13 af de 14 lærere er allerede flyttet hertil eller er i færd med at finde en lokal bolig. Det er en ren gevinst for Kalundborg Kommune, mener hun.

Teach First Danmark er en non-profit-organisation, der samarbejder med folkeskoler, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i hele landet. Organisationens formål er at give børn i Danmark muligheden for at få en god uddannelse.

Et enigt Børn- og Familieudvalg besluttede i oktober sidste år at indgå i et samarbejde med Teach First i at forsøg på at afhjælpe den lærermangel, som har plaget Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftalen 2017-2020 afsat i alt 10,6 millioner. kroner til rekrutteringsarbejdet på skoleområdet, og til dækning af vikarudgifter.