Duoen Agnes & Oskar skal optræde på Talentscenen på Kalundborg Rock?er. PR-foto

Program for festivalens Talentscene er klar

Kalundborg - 09. juni 2017 kl. 16:21 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Rock'er er nu klar med programmet for festivalens Talentscene, der etableres i tæt samarbejde med Musisk Skole Kalundborg, Multihuset og Cirkus O'laiski.

- Det er tredje gang, Talent scenen er på Kalundborg Rock'er - et kæmpe aktiv for festivalen og vores store publikum, siger Johnny Elmelund, talsmand for festivalen.

- Vi mærker, at folk spørger til Talentscenen, hvem der skal spille og hvornår. Det tyder på, at publikum har taget Talentscenen til sig og mener, at det skal væreet fast indslag, siger Johnny Elmelund.

Han nævner, at bandet Move Out, som de sidste to år har været at finde på Talentscenen, er rykket op på den store scene og åbner festivalen fredag den 11. august.

Talentscenen åbnes samme dag af Dina, afløst af L-L-Lite, Agnes & Oskar og SAA.

Lørdag den 12. august befolkes Talentscenen af Kalundborg Rock'ers Dansehold, Street O'Laiski, Zept, Trio Ged og Søren depenau, der kalder sig Deps.

Talentscenen rummer de fleste musik-genrer - lige fra folkemusik til rock.