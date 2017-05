Prisregn over lokale idrætspersonligheder

Efter middagstid ved Folkemødet i Høng lørdag blev der uddelt priser til idrætsudøvere og trænere fra Kalundborg Kommune, der har leveret særligt fornemme præstationer. Priserne blev uddelt af Ole Glahn (R), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, som skyndte sig at understrege, at det altså er kommunens Folkeoplysningsudvalg, der står bag prisuddelingerne.

Årets udøver blev 29-årige Line Mortensen fra Kalundborgegnens Køreforening, Line Mortensen har formået at kæmpe sig tilbage fra et brud i ryggen, som hun fik under træning med sin hest. Fra ikke at turde ride er hun gået til at vinde sølv ved både DM og EM i kørsel med fjordheste sidste år.