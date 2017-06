Prins Henrik er ikke med - men hans franske skole kommer

Prins Henrik kommer ikke med til Kalundborg denne gang, men han er indirekte repræsenteret gennem sit protektorat for Den Franske Skole. Foto: Per

Kalundborg - 08. juni 2017 kl. 15:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der 13.-14. juni er royalt besøg i Kalundborg, ankommer dronning Margrethe alene - men Prins Henrik er indirekte repræsenteret.

42 elever fra 1. klasse på Prins Henriks Skole, Den Franske Skole i København, hvor prinsgemalen er protektor, er på lejrskole i Kalundborg under dronningens besøg og står klar til at vinke i Højbyen, når Margrethe ankommer.

Det er Kalundborg Museum, der for andet år i træk har inviteret børn og lærere fra Prins Henriks Skole til Højbyen og museet for at få nogle lærerige oplevelser.

- Det var lidt tilfældigt, at lejrskole-opholdet lige kom til at falde sammen med dronningens besøg i Kalundborg. Men da lærerne hørte om det, fik de straks lavet deres togbilletter om, så det kom til at passe med, at de kan være på plads og vinke i Højbyen sammen med alle de andre børn, fortæller Kathrine Brandstrup fra Kalundborg Museum.

Museet og museumsforeningen har forberedt et middelalder-program til børnene i de to dage.

Formand for Kalundborg Museumsforening, David Barry, har et barnebarn på Prins Henriks Skole, og formanden står for museums-programmet på andendagen, oplyser Kathrine Brandstrup.