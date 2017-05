Præst kan sidde fængslet i 16 måneder før dom

Og når der bliver rejst tiltale i sagen, vil anklager Anja Lund Liin anmode om, at præsten skal varetægtsfængsles frem til dommen.

Den sidste retsdag i sagen skal foregå i Retten i Holbæk 16. november.

Derfor kan manden risikere at sidde varetægtsfængslet i næsten 17 måneder, inden han får sin dom.

Ifølge Retsplejeloven må varetægtsfængslingen ikke vare længere end et år, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

- Vi bestræber os altid på at behandle sagerne hurtigst muligt, når folk er varetægtsfængslet.

- Men det afhænger af sagens karakter, og hvor meget efterforskning, der er, siger Anja Lund Liin.

Forsvarer Ulrik Sjølin siger, at den efterhånden lange varetægtsfængsling har taget hårdt på hans klient.

- Man skal huske på, at når man sidder varetægtsfængslet, så har man ikke adgang til ret meget. Sådan en fængsling, hvor man ikke rigtig ved, hvad der er op og ned på noget som helst, går hårdt ud over min klient, siger han.

Indtil videre er præsten sigtet for at have forgrebet sig på fire drenge og en pige i alderen fra 12 til 17 år.

Ifølge præstens tidligere forsvarer Thomas Leif Phillip har præsten erkendt sig skyldig i at have forgrebet sig på en mindreårig pige. Angiveligt skal han både have haft samleje og anden kønslig omgang med pigen.

Anja Lund Liin siger, at det blandt andet er efterforskningen i sagen, der har betydet, at den har trukket ud.

I første omgang blev præsten sigtet for at have misbrugt to drenge og en pige seksuelt. Senere kom det dog frem, at fem børn angiveligt var blevet krænket.