Præst fængslet i pædofilisag: Politi leder efter unge

Kalundborg - 01. september 2016 kl. 11:08 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet leder efter unge, der har været udsat for seksuelle overgreb ved Kalundborg.

Midt- og Vestsjællands Politi anholdt den 22. juni en 46-årig mand, der er præst ved Tømmerup Kirke ved Kalundborg. Den 46-årige Dan Peschack (tidligere Petersen) sigtes for seksuelle overgreb mod flere børn i lokalområdet. Han har siddet varetægtsfængslet siden den 23. juni.

Sagen har hele tiden og kører fortsat for lukkede døre ved Retten i Holbæk.

For at komme videre i sagen og få den færdigefterforsket hurtigst muligt har anklagemyndigheden fået rettens kendelse for en ophævelse af navneforbuddet i sagen. Dette betyder, at politiet nu kan melde mere åbent ud omkring den 46-åriges identitet, herunder hans ansættelse som præst ved Tømmerup Kirke.

- Vi er nået langt i vores efterforskning med de forhold, der nu er i sagen, men vi har mistanke om, at der er flere børn, som vi ikke har talt med endnu, der har været udsat for overgreb i forbindelse med deres kontakt med præsten ved Tømmerup Kirke. Vi opfordrer derfor forældre til at tale med deres børn, og er der mistanke om, at der har fundet overgreb sted, så vil vi meget gerne i kontakt med de pågældende, siger politikommissær Ove Pedersen, leder af personfarlig kriminalitet.

Uenighed om ordlyden Det er Thomas Philip fra MachenhauerNielsen, der er advokat for Dan Peschack, og han fortæller, at han har været med til at drøfte ordlyden i pressemeddelelsen fra politiet:

- Vi kunne ikke blive enige, og dét, som jeg på min klients vegne gerne ville have haft med, er, at min klient kun delvist kan erkende sigtelserne i forhold til én af de tre mindreårige, som politiet har rejst sigtelser om. Jeg kan også oplyse, at min klient har søgt og fået bevilget afsked fra stillingen som sognepræst ved Tømmerup Kirke, oplyser Thomas Philip.

