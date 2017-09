Se billedserie Multihuset i Kalundborg besøges især af gymnasieelever, men andre grupper savner også et samlingssted. Foto: Søren Kloster Sørensen

Populær komiker kommer til ungdomsdebat

Kalundborg - 08. september 2017 kl. 11:26 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad kan man gøre for at fremme trivslen, det sociale liv og fremtidsmulighederne for unge mennesker i Kalundborg Kommune?

Det spørgsmål bliver stillet torsdag 14. september, når debatmødet »Frirummet for Unge« løber af stablen.

Her kan ungdommen komme til orde om, hvilke håb, ønsker og drømme de har, og hvordan det kan realiseres i Kalundborg Kommune.

Det er projektet Ung og Sund Livskraft, som er vært for arrangementet, hvor unge fra alle kommunens 9. klasser samt ungdomsuddannelser lige fra gymnasierne til landbrugsskolen i Høng kan komme til orde.

- Vi vil gerne involvere de unge og byde dem ind til at give deres mening til kende om det område, de er en del af - både i forhold til de eksisterende tilbud og muligheder, men også i form af nye mål og idéer. Til mødet kan vi få den direkte debat, men der vil også være mulighed for at give sin mening til kende anonymt, siger projektleder Helle Oldrup Jensen.

Der vil også være en række lokalpolitikere til stede, som skal øve sig i en ny disciplin. Til denne debat er det nemlig de unge, som har ordet, og politkerne skal blot lytte og fundere over de forskellige input, som kommer fra et bredt repræsenteret udsnit af unge i hele kommunen.

Som en del af debatarrangementet kommer komiker Ruben Søltoft, der blandt andet er kendt fra TV2 Zulu-serien »Sjit Happens«, forbi for at give et mere humoristisk indspark til debatten.

- Det løfter forhåbentlig stemningen lidt og giver de unge mod på og lyst til at sige de ting højt, som de går og ruger over indvendig, siger Helle Oldrup Jensen.

Igennem Ung og Sund Livskraft er der nedsat forskellige aktionsgrupper, hvor de involverede unge selv behandler og drøfter fokuspunkter som uddannelse, trivsel, selvforsørgelse og fysisk sundhed.

Arrangementet foregår torsdag 14. september fra klokken 17 til 20 i Kalundborg Hallernes Hal 1.