Politiker: Havnepark er kørt af sporet

Det gælder både i det daglige, og når der er særlige arrangementer, som der i øvrigt har været 23 af siden åbningen af havneparken først i juni i år.

Alligevel mener kommunalbestyrelsesmedlem Jeppe Hedegaard Sørensen (R), at havneparken er ved at køre af sporet.

- Ifølge tidsplanen skulle vi have haft en færdig plan nu. Alle de borgere, der har medvirket i processen, har fået at vide, at de ville blive orienteret i august i år om, hvad der kommer til at ske med havneparken. Men fra styregruppen er der kun kommet højtravende ord og visioner om eksempelvis vand-kobling mellem by og havn i stedet for konkrete projekter og datoer for, hvornår de bliver til virkelighed. Det er jeg skuffet over, siger R-politikeren.